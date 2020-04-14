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إندونيسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 14 أبريل 2020

سجلت إندونيسيا اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات يومية لديها  بفيروس كورونا.

 

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وقالت مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الفيروس إن حصيلة حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 459 حالة بعد تسجيل 60 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقال المتحدث باسم المجموعة أحمد يوريانتو إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 4836 حالة بعد تسجيل 282 حالة إصابة جديدة.

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