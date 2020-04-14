"يونيسف" ترسل 122 طن أدوية إلى ليبيا 

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وأوضحت في بيان لها اليوم أن اللوازم الطبية ضروريةً لتنفيذ برنامج متكامل لصحة الأم والطفل كما أنها ستكفل تعزيز خدمات الصحة الأولية الجيدة والخدمات المنقذة لحياتهن ومواليدهن والأطفال.
وقال ممثل منظمة يونيسف لليبيا عبدالرحمن غندور في تصريح له إن المساعدات الطبية تهدف إلى تحسين خدمات إنقاذ الحياة للأمهات وأطفالهن في 26 بلدية ليبية، خصوصًا خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيكون له تأثير إيجابي وبعيد المدى على عدد أكبر من السكان داخل البلديات الليبية.
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