اخبار العالم

"يونيسف" ترسل 122 طن أدوية إلى ليبيا 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيسف" ترسل 122 طن أدوية إلى ليبيا  والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف ) إرسال مساعدات طبية إلى ليبيا تقدر بحوالي 122 طنًا من الأدوية واللوازم الأساسية التي يستفيد منها 225.000 امرأة وطفلًا.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن اللوازم الطبية ضروريةً لتنفيذ برنامج متكامل لصحة الأم والطفل كما أنها ستكفل تعزيز خدمات الصحة الأولية الجيدة والخدمات المنقذة لحياتهن ومواليدهن والأطفال.

وقال ممثل منظمة يونيسف لليبيا عبدالرحمن غندور في تصريح له إن المساعدات الطبية تهدف إلى تحسين خدمات إنقاذ الحياة للأمهات وأطفالهن في 26 بلدية ليبية، خصوصًا خلال أزمة جائحة فيروس ، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيكون له تأثير إيجابي وبعيد المدى على عدد أكبر من السكان داخل البلديات الليبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "يونيسف" ترسل 122 طن أدوية إلى ليبيا  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا