شكرا لقرائتكم خبر عن الجسر الجوي بين القاهرة وبغداد يعيد 155 عالقاً عراقياً والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد سفير العراق بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي - في بيان له اليوم - بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية، مشيراً إلى أنه يجري التحضير لتسيير رحلة جوية "ثامنة" الخميس المقبل بعد تلقي طلبات الراغبين في العودة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية التي أعدت لهذا الغرض، وتماشياً مع توجهيات الأجهزة الصحية المصرية المختصة باتباع إجراءات السلامة والوقاية من تفشي فيروس "كورونا".
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