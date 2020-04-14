شكرا لقرائتكم خبر عن الجسر الجوي بين القاهرة وبغداد يعيد 155 عالقاً عراقياً والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت اليوم من مطار القاهرة الدولي الرحلة السابعة من رحلات "الجسر الجوي الاستثنائي " للخطوط الجوية العراقية متجهة صوب بغداد وعلى متنها ( 155 ) عراقيا كانوا في مصر، وذلك في إطار جهود العراق لإعادة مواطنيه "العالقين" في الخارج.

وأشاد سفير العراق بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي - في بيان له اليوم - بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية، مشيراً إلى أنه يجري التحضير لتسيير رحلة جوية "ثامنة" الخميس المقبل بعد تلقي طلبات الراغبين في العودة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية التي أعدت لهذا الغرض، وتماشياً مع توجهيات الأجهزة الصحية المصرية المختصة باتباع إجراءات السلامة والوقاية من تفشي فيروس "كورونا".