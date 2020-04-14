تأجيل جديد يضرب الكرة الاسيوية من بينها مواجهات اسود الرافدين

وسيشمل التأجيل التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وكذلك دوري ابطال آسيا وكأس الاتحاد الاسيوي.

وذكر الاتحاد الاسيوي عبر موقعه الرسمي، أن "في ضوء استمرار اعتماد الإجراءات الوقائية وقيود السفر التي وضعتها العديد من الحكومات، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء استمرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات المقررة في شهري أيار وحزيران، وذلك حتى إشعار آخر".



وأضاف الاتحاد "كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أول الاتحاد القارية التي قامت باتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة انتشار فايروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أن القرار الجديد يعكس التزام الاتحاد بضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين والفرق المشاركة والمسؤولين والجماهير وباقي أطراف اللعبة".

وتابع "يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متابعة تطورات انتشار جائحة كورونا، وكان قرر سابقاً تأجيل مباريات شهري آذار/مارس ونيسان، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الدوحة ودبي ودلهي وكوالالمبور".



وأكمل أن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يواصل المشاورات والمناقشات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بخصوص مسابقات الأندية، وسوف يقوم بدراسة مجموعة من الخيارات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 وكأس الاتحاد الآسيوي 2020".

ووفقاً للقرار الجديد، فإن مباراتي المنتخب الوطني امام كمبوديا وإيران في الرابع والسادس من حزيران بالتصفيات، سيتم تأجيلها حتى اشعار اخر.

وكذلك سيتم تأجيل مباريات الشرطة امام الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني والوحدة الاماراتي في دوري الابطال.

