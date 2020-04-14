قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، إنه لن يلتزم بأي أمر قد يصدره الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح ولايته بطريقة غير آمنة في خضم تفشي فيروس كورونا.
وقال كومو في مقابلة نقلتها شبكة "سي إن إن": "إذا أمرني بإعادة الفتح بطريقة من شأنها أن تعرض الصحة العامة لجماهير ولايتي للخطر، فلن أفعل ذلك".
وأضاف أن أي أمر من هذا القبيل سيمثل "تحديا دستوريا" بين الولايات والحكومة الفيدرالية وستتم إحالته إلى القضاء.
وكان ترامب قال امس الاثنين، إنه يعتقد أن لديه "سلطة كاملة" على الولايات فيما يتعلق باستجابة الدولة للوباء، في موقف رفضه على الفور خبراء قانونيون وبعض حكام الولايات باعتبار أنه يفتقد لسند دستوري.
وأضاف أن أي أمر من هذا القبيل سيمثل "تحديا دستوريا" بين الولايات والحكومة الفيدرالية وستتم إحالته إلى القضاء.
وكان ترامب قال امس الاثنين، إنه يعتقد أن لديه "سلطة كاملة" على الولايات فيما يتعلق باستجابة الدولة للوباء، في موقف رفضه على الفور خبراء قانونيون وبعض حكام الولايات باعتبار أنه يفتقد لسند دستوري.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم نيويورك: لن أعيد فتح الولاية حتى لو أمر ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.