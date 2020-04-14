2020-04-14 | 15:18
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أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، مساندته لمطالب الرياضيين والمدربين والاداريين في عدد من الاتحادات الرياضية والخاصة باستبعاد وزير الشباب والرياضة احمد رياض من الكابينة الحكومية القادمة.
وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم في بيان تسلمت الخليج 365 نسخة منه، ان "ترشيح الوزير احمد العبيدي واستلامه حقيبة الشباب والرياضة من الاخطاء التي لا تغتفر في كابينة عبد المهدي نتيجة الاخفاقات الواضحة في تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة الى النهج الحزبي والطائفي الضيق في تعامله مع الاتحادات الرياضية".
وجدد رئيس اتحاد المصارعة الدعوة لـ"رئيس الوزراء المكلف بضرورة استقطاب الكفاءات الرياضية التي تتميز بالنزاهة والاستقلالية والكفاءة وذلك للتنافس على شغل حقيبة الشباب والرياضة في الفترة القادمة".
يذكر ان اتحاد المواي تاي برئاسة مصطفى جبار علك واتحاد السباحة برئاسة سرمد عبد الاله، دعوا رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الى ابعاد وزير الشباب والرياضة عن الحكومة الانتقالية الجديدة.
وجدد رئيس اتحاد المصارعة الدعوة لـ"رئيس الوزراء المكلف بضرورة استقطاب الكفاءات الرياضية التي تتميز بالنزاهة والاستقلالية والكفاءة وذلك للتنافس على شغل حقيبة الشباب والرياضة في الفترة القادمة".
يذكر ان اتحاد المواي تاي برئاسة مصطفى جبار علك واتحاد السباحة برئاسة سرمد عبد الاله، دعوا رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الى ابعاد وزير الشباب والرياضة عن الحكومة الانتقالية الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد المصارعة يضم صوته للمطالبين بإبعاد وزير الشباب عن الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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