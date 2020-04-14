النقل الدولي: جائحة كورونا ستكلف الطيران العالمي 314 مليار دولار

حذر اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" اليوم الثلاثاء، من أن توقف شركات الطيران عن تنفيذ رحلات الركاب في معظم مناطق العالم بسبب جائحة كورونا، سيؤدي إلى خسائر غير مسبوقة للقطاع.
وقال الاتحاد، إنه من المتوقع أن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لوقف انتشار الفيروس.
وأضاف، أن الرحلات العالمية منخفضة حتى أوائل أبريل الجاري بنسبة 80% تقريبا بسبب الفيروس المستجد.
ومع تسارع انتشار الفيروس في مناطق مختلفة من العالم علقت العديد من الدول حركة الطيران منها وإليها بهدف مكافحة انتشار الفيروس.
وأضاف، أن الرحلات العالمية منخفضة حتى أوائل أبريل الجاري بنسبة 80% تقريبا بسبب الفيروس المستجد.
ومع تسارع انتشار الفيروس في مناطق مختلفة من العالم علقت العديد من الدول حركة الطيران منها وإليها بهدف مكافحة انتشار الفيروس.
ويعد قطاع الطيران والسياحة من القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة في ظل تعليق حركة النقل.
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