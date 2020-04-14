مصرف الرافدين يقرر تأجيل استيفاء قروض القطاع الخاص لشهرين

قرر مصرف الرافدين، الاثنين، تأجيل استيفاء قروض القطاع الخاص لشهرين.



وأضاف أن "القروض المشمولة بالتأجيل هي قروض البناء،وقروض بسماية / موظفين / مواطنين ، وقروض السيارات / موظفين / مواطنين، وقروض المشاريع الصغيرة، وقروض الفنانين، وقروض تمويل البحوث العلمية، وقروض انفجار الكرادة، وقروض حريق الشورجة، والقروض التجارية". وذكر المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه" في ظل الأزمة الصحية التي يتعرض لها العراق جراء تفشي فايروس كورونا فقد تقرر تأجيل استقطاع قروض القطاع الخاص لمدة شهرين واعتبارا من ٢٠٢٠/٣/١ ولغاية ٢٠٢٠/٤/٣٠".وأضاف أن "القروض المشمولة بالتأجيل هي قروض البناء،وقروض بسماية / موظفين / مواطنين ، وقروض السيارات / موظفين / مواطنين، وقروض المشاريع الصغيرة، وقروض الفنانين، وقروض تمويل البحوث العلمية، وقروض انفجار الكرادة، وقروض حريق الشورجة، والقروض التجارية".

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