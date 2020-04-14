اعلنت مديرية شرطة نفط الشمال، الثلاثاء، عن ضبط سبعة صهاريج نفط معدة للتهريب في صلاح الدين.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم ضبط صهاريج عدد ٧ مع سائقيها في سيطرة "نوجول" التابعة لقضاء الطوز محافظة صلاح الدين محملة بمنتوج نفطي، وذلك لعدم وجود مستمسكات رسمية وعدم وجود أمر بحركة الصهاريج وعدم وجود مستند التحميل".
وأضاف البيان أنه "تم تسليمهم إلى مركز شرطة نفط كركوك للاستكمال التحقيق وعرضهم أمام القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم "41" لسنة 2008".
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