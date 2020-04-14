انت الان تتابع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يرجىء مباريات مايو ويونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الثلاثاء تمديد تعليق منافساته المقررة في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة الماليزية كوالالمبور مقرا له "بعد التدابير الوقائية وحظر السفر الذي فرضته عدة حكومات، قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اليوم تأجيل كل مبارياته ومسابقاته المقررة في أيار/مايو وحزيران/يونيو حتى اشعار آخر".
وكان الاتحاد الاسيوي قد أرجأ مبارياته المقررة في اذار/مارس ونيسان/ابريل بعد اجتماعات طوارىء عُقدت في نيودلهي، الدوحة، دبي وكوالالمبور.
واضاف الاتحاد القاري انه "سيستمر في المشاركة والتشاور مع الاتحادات المشاركة في مسابقتي الاندية، وسيستكشف جميع الخيارات الممكنة لاكمال دور المجموعات في دوري ابطال آسيا وكأس الاتحاد الاسيوي".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يرجىء مباريات مايو ويونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.