شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأثنين .



وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5369 حالة ووفاة 8 مصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 73. حتى الآن.

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