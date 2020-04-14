شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إندونيسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت إندونيسيا اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات يومية لديها بفيروس كورونا.

Advertisements وقالت مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الفيروس إن حصيلة حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 459 حالة بعد تسجيل 60 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال المتحدث باسم المجموعة أحمد يوريانتو إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 4836 حالة بعد تسجيل 282 حالة إصابة جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.