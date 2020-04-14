الصحة العالمية: 90% من إصابات كورونا مصدرها أوروبا وأمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية, الثلاثاء, إن 90% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تأتي من أوروبا والولايات المتحدة، على الرغم من تراجع الإصابات في عدة مناطق.



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وأكدت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة، خلال إفادة صحفية في جنيف، أن عدد الإصابات الجديدة بمرض "كوفيد-19" يتراجع في بعض مناطق أوروبا؛ وبينها إيطاليا وإسبانيا، لكن الأعداد لا تزال في ازدياد في بريطانيا وتركيا.

وأضافت: "فيما يتعلق بالتفشي العالمي في المجمل، فإن 90% من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة. ومن ثم فإننا لم نشهد الذروة بعد"، لافتة إلى أن أحدث البيانات فيما يتعلق بالصين تؤكد أن "الخطر الأكبر هو الحالات الواردة من الخارج"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأشارت إلى أنه "لا ينبغي أن نتوقع لقاحاً قبل 12 شهراً أو أكثر".