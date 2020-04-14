ضربة جديدة لـ أردوغان والسراج.. مرتزقة سوريون يعترفون: نقاتل ضد الجيش الليبي مقابل 2000 دولار.. ولم نتلق أموالنا حتى الآن

نشرت عدد من الحسابات التابعة للجيش الوطني الليبي فيديو لمقاتلين سوريين خاضوا معارك في صفوف مليشيات حكومة الوفاق الليبية، بعدما ألقي القبض عليهم في محوري أبو سليم وعين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس أمس، الإثنين.

واعترف المقاتلون السوريون بقتالهم في صفوف المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، التي يرأسها فايز السراج، مقابل 2000 دولار في الشهر، مؤكدين أنهم "لم يتلقوا أي أموال حتى الآن."

ووصف المقاتلون السوريون معاملة مليشيات حكومة الوفاق لهم بـ "المزرية"، مشيرين إلى أن عددهم يقدر بنحو 3 آلاف مقاتل.

وأكد المقاتلون أن الأتراك هم من جندوهم في سوريا، ونقلوهم بطائرات إلى العاصمة اسطنبول، ومنها إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس وذلك من أجل القتال ضد الجيش الوطني الليبي.

والشهر الماضي، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حالة من الاستياء بدأت تظهر بين صفوف المسلحين السوريين، الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال بجانب مليشيات حكومة الوفاق، ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

Advertisements

وقال المرصد إن سبب حالة الاستياء بين صفوف المرتزقة السوريين في ليبيا، يعود إلى "تخلف تركيا عن الإيفاء بوعودها وسط حالة مزرية يعيشها المرتزقة هناك".

وأكد أنه حصل على تسجيل صوتي لأحد المقاتلين، والذي أكد فيه "ندم الجميع من القدوم إلى ليبيا وبأنهم تورطوا بذلك"، مطالباً الراغبين في القدوم إلى ليبيا بأن يتراجعوا عن قرارهم "لأن الوضع سيئ جداً".

ووفقاً للتسجيل الصوتي، فإن الأتراك تخلفوا عن دفع مستحقات المقاتلين البالغة 2000 دولار أمريكي في الشهر الواحد.

وأضاف المقاتل أن تركيا "دفعت راتب شهر واحد فقط ثم لم تقدم لنا أي شيء، ونقيم في المنزل وحتى السجائر لا نحصل عليها في غالب الأوقات، ولا نستطيع الخروج من المنزل؛ لأن المنطقة ممتلئة بخلايا تابعة لقوات حفتر"، حسب قوله.

وأكد المقاتل السوري أنه وجميع زملائه "يرغبون في العودة إلى سوريا"، مضيفاً أن هناك دفعات تتحضر للعودة عبر فيلق الشام.

وفي قت سابق، نشر المرصد السوري تقريراً كشف فيه أن أنقرة عمدت إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا، وذلك بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل.

وقال المرصد إنه وخلال الفترة السابقة، فإن عدد المجندين السوريين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس بلغوا نحو 4750 مرتزقاً، في حين بلغ عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب، استعداداً لنقلهم إلى ليبيا، نحو 1900 مجند.