الصحة القطرية: 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة شفاء

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية، تسجيل 197 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3428 حالة.

وأكدت الوزارة أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وبالتالي فإن عدد ال​وفيات​ استقر على 7 وفيات، منوّهةً بأن عدد حالات التعافي الجديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية سجل 39 حالة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 373 حالة.

كما شددت على أن الحالات النشطة هي 3048 حالة، مؤكدة أنها أجرت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 1794 فحصاً مخبرياً جديداً، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم حتى الآن 52622 شخص.