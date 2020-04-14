الاتحاد الدولي للنقل الجوي: خسائر قطاع الطيران قد تصل إلى 314 مليار دولار

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي بأن "خسائر قطاع الطيران قد تصل إلى 314 مليار دولار بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد".

وكان إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​" في مختلف دول ​العالم​، تخطي حاجز الـ 120 ألفا، فيما تم تسجيل أكثر من مليون و930 ألف اصابة بهذا الفيروس، وبلغ عدد حالات الشفاء منه أكثر من 453 ألف حالة".

وتعد ​الولايات المتحدة​ من أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 600 الف حالة بالفيروس، وفيما تنخض بها معدلات الشفاء من هذا الفيروس المستجد.