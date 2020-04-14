الاتحاد الدولي للنقل الجوي: خسائر قطاع الطيران قد تصل إلى 314 مليار دولار

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي بأن "خسائر قطاع الطيران قد تصل إلى 314 مليار دولار بسبب فيروس كورونا المستجد".
وكان إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مختلف دول العالم، تخطي حاجز الـ 120 ألفا، فيما تم تسجيل أكثر من مليون و930 ألف اصابة بهذا الفيروس، وبلغ عدد حالات الشفاء منه أكثر من 453 ألف حالة".
وتعد الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 600 الف حالة بالفيروس، وفيما تنخض بها معدلات الشفاء من هذا الفيروس المستجد.
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