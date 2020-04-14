حاكم نيويورك: إذا طلب ترامب إعادة فتح الولاية بطريقة غير آمنة سأرفض تنفيذ ذلك

أكد حاكم ​نيويورك​ ​أندرو كومو​، أنه "إذا طلب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إعادة فتح الولاية بطريقة غير آمنة، فسأرفض تنفيذ ذلك".

وكان الرئيس الأميركي أشار في وقت سابق إلى أنه "لديه السلطة الكاملة لإنهاء الإغلاق الذي تفرضه الولايات المتحدة للحد من تفشي فيروس كورونا، في تناقض مع وجهات نظر حكام ولايات أميركية وخبراء دستوريين".

وشدد ترامب، في مؤتمر صحفي، على أنه "لرئيس الولايات المتحدة سلطة إصدار القرارات".

ويأتي ذلك تزامنا مع بدء تسع ولايات في شرق الولايات المتحدة وغربها التخطيط لتخفيف القيود الصارمة للبقاء في المنزل.