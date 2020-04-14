الصحة الهولندية: 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا و122 حالة وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الهولندية تسجيل 868 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27419 إصابة. وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة إثر إصابتها بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى 2945 شخصاً. كانت حكومة هولندا وجهت في وقت سابق، نداء لتقديم مقترحات لتطوير هواتف ذكية وبرامج إلكترونية يمكن استخدامها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وكيفية اقتفاء أثر عدوى الأشخاص الذي يمكن أن يكونوا تعرضوا للإصابة بالفيروس مع الحفاظ على خصوصياتهم.

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