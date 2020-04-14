الصحة السعودية: 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا و435 حالة وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 435 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 5369 إصابة.

وأشارت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى أنها سجلت 8 وفيات جديدة جراء إصابتها بالفيروس ليبلغ الإجمالي 73 حالة وفاة. وأفادت بشفاء 84 مصاباً بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 889 شخصاً.

كما نوّهت بأنه "لا دليل على تأثير حرارة الصيف في الحد من كورونا"، محذّرةً من الإنجرار خلف الإشاعات حول الفيروس.

كما شددت على أن "الرفع المبكر للحظر، قد يكون سلبياً"، موضحةً أن "تقييم الوضع مستمر يومياً".