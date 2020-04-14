الصحة الروسية: كورونا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر على مسافة قد تصل إلى

نشرت ​وزارة الصحة​ الروسية معلومات جديدة تتحدث عن أن ​فيروس كورونا​ يمكن أن ينتقل من شخص لآخر على مسافة قد تصل إلى 4 أمتار.

ولفت رئيس قسم الأوبئة بوزارة الصحة الروسية الى إن الفيروس يمكن أن يتطاير في الهواء من 30 دقيقة وحتى 3 ساعات.