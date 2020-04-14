الصحة الروسية: كورونا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر على مسافة قد تصل إلى

نشرت وزارة الصحة الروسية معلومات جديدة تتحدث عن أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر على مسافة قد تصل إلى 4 أمتار.
ولفت رئيس قسم الأوبئة بوزارة الصحة الروسية الى إن الفيروس يمكن أن يتطاير في الهواء من 30 دقيقة وحتى 3 ساعات.
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