"قدامى القوات" حذرت من اتخاذ اي اجراء يقضي باقتطاع اجزاء من اموال المودعين

حذرت هيئة قدامى ومؤسسي "القوات اللبنانية" المعنيين في الحكومة ومصرف لبنان والمصارف من اتخاذ اي اجراء يقضي باقتطاع اجزاء من اموال المودعين تحت اي مسمى كان، موضحة ان هذه الاموال تخص اصحابها فقط، وهي امانة لدى المصارف التي عليها الحفاظ عليها.
وطالبت بتحرير السحوبات النقدية خاصة بالدولار لا سيما ان الاعمال متوقفة ولا مدخول لشريحة كبيرة من الناس الا مدخراتهم الموجودة في المصارف.
واستغربت الهيئة تصريح رئيس الحكومة حسان ان اموال المودعين محفوظة ولكن عليهم سؤال حاكم مصرف لبنان عن توقيت تسديدها لهم، مطالبة الحكومة بـ"مسائلة الحاكم كونه موظف وعليه القيام بواجباته، والطلب من المدعي العام المالي التحقيق معه عن كل ما يثار يوميا عن ارتكابات وهندسات ادت الى ما وصلنا اليه".
من ناحية أخرى، هنأت الهيئة الحكومة على الجهود المبذولة لمعالجة وباء كورونا، ولكن الوضع المالي للمواطنين خطير ومقلق ويستوجب حلاً صارما ونهائيا .
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