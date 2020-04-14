مختار شامات ناشد القوى الامنية حماية البلدة بعد تكرار سرقة المحال

ناشد رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ومختار بلدة شامات ميشال جبران القوى الأمنية لإتخاذ التدابير الضرورية لحماية البلدة بعد تكرار عمليات السطو على المحلات التجارية فيها لردع الجناة وللحد من هذه الظاهرة التي تسبب القلق للمواطنين، شاكرًا اياها على جهودها وسهرها على أمن المواطنين.
وفي وقت سابق ادّعى المواطن "ج. ب." لدى مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي، أنّ مجهولاً دخل بواسطة الكسر والخلع محله للمواد الغذائية في بلدة شامات - جبيل، محلة دكان الضهر، وسرق محتوياته، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
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