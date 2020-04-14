وزارة الصحة: اصابتان من بين ركاب رحلة لندن امس

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ أنه تم التأكد من إصابة راكبين بـCOVID-19 من بين الركاب الذين وصلوا أمس في 13 نيسان الحالي على متن الرحلة الآتية من لندن.



وعليه، سيتم إخراج الحالتين الايجابيتين إلى المستشفى تباعا، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية لمدة أربعة عشر يوما، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.

وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت أن الفحوص التي أجريت للركاب الذين وصلوا أمس في 13 نيسان على متن الرحلات الآتية من كل من باريس وجدة والغابون جاءت كلها سلبية.

وشددت وزارة الصحة على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد لكل الحالات السلبية لمدة اربعة عشر يوما، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.

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