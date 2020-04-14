صندوق النقد: خسائر الناتج المحلي في 2020 و2021 قد تصل إلى 9 تريليونات دولار

توقع ​صندوق النقد الدولي​ تراجع ​الاقتصاد العالمي​ بنسبة 3 في المئة هذا العام بسبب ​فيروس كورونا​، لافتاً إلى أن سائر الناتج المحلي في 2020 و 2021 قد تصل إلى 9 تريليونات دولار.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العالم مُقبل على أسوأ ركود اقتصادي منذ أزمة "الكساد العظيم" في ثلاثينيات القرن الماضي​​​​​​​.

وكان الصندوق أعلن، الاثنين، أنه سيقدم تخفيفا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولة عضو بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس كورونا.