صندوق النقد: خسائر الناتج المحلي في 2020 و2021 قد تصل إلى 9 تريليونات دولار

توقع صندوق النقد الدولي تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المئة هذا العام بسبب فيروس كورونا، لافتاً إلى أن سائر الناتج المحلي في 2020 و 2021 قد تصل إلى 9 تريليونات دولار.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العالم مُقبل على أسوأ ركود اقتصادي منذ أزمة "الكساد العظيم" في ثلاثينيات القرن الماضي.
وكان الصندوق أعلن، الاثنين، أنه سيقدم تخفيفا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولة عضو بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس كورونا.
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