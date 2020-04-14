ذكر مراسل "الخليج 365" في صيدا، أنّ "اجتماعًا ثانيًا عُقد في سراي صيدا الحكومي بين رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي، نقيب صيادي الأسماك في صيدا نزيه سنبل، عضو المجلس البلدي محمد قبرصلي وممثّلين عن مخابرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، حيث جرى التوافق على وضع آليّة لتنظيم العمل في سوق السمك "الميرة" في صيدا، والحد من الازدحام بداخله كصيّادين وتجّار وبائعين وزبائن؛ لمنع انتقال فيروس "كورونا" المستجد".
ولفت الترياقي اثر الاجتماع، إلى أنّه "تَقرّر فتح السوق واستئناف العمل فيه بدءًا من صباح غد الأربعاء، على أن تراعى اعتماد كلّ الإجراءات الصحيّة الإحترازيّة من تباعد بين الباعة وكذلك بين الزبائن وارتداء الكمّامات، وأن تُشرف القوى الأمنية والشرطة البلدية على تنظيم عمليّة الدخول إلى السوق وعدم حصول تجمعات خارجه أيضًا، وإلغاء المزادات وتنظيم عمليّة تسليم السمك من الصيّادين إلى السوق دون حصول تجمّع أو اختلاط، وتحديد وقت معّين لتجّار السمك "الهناغرة" من الساعة 7 إلى 9:30، وتحديد وقت البيع المباشر من طاولات السمك من 9:30 إلى الظهر وبشكل لا يؤدّي إلى اي ازدحام واعتماد التعقيم اليومي للسوق ومدخله".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إعادة افتتاح سوق السمك "الميرة" في صيدا ضمن شروط بدءا من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.