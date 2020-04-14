النشرة: إعادة افتتاح سوق السمك "الميرة" في صيدا ضمن شروط بدءا من الغد

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، أنّ "اجتماعًا ثانيًا عُقد في ​سراي صيدا​ الحكومي بين رئيس اتحاد ​نقابات العمال والمستخدمين​ في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي، نقيب صيادي الأسماك في صيدا نزيه سنبل، عضو المجلس البلدي محمد قبرصلي وممثّلين عن ​مخابرات الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​، حيث جرى التوافق على وضع آليّة لتنظيم العمل في سوق السمك "الميرة" في صيدا، والحد من الازدحام بداخله كصيّادين وتجّار وبائعين وزبائن؛ لمنع انتقال فيروس "كورونا" المستجد".

ولفت الترياقي اثر الاجتماع، إلى أنّه "تَقرّر فتح السوق واستئناف العمل فيه بدءًا من صباح غد الأربعاء، على أن تراعى اعتماد كلّ الإجراءات الصحيّة الإحترازيّة من تباعد بين الباعة وكذلك بين الزبائن وارتداء الكمّامات، وأن تُشرف القوى الأمنية و​الشرطة البلدية​ على تنظيم عمليّة الدخول إلى السوق وعدم حصول تجمعات خارجه أيضًا، وإلغاء المزادات وتنظيم عمليّة تسليم السمك من الصيّادين إلى السوق دون حصول تجمّع أو اختلاط، وتحديد وقت معّين لتجّار السمك "الهناغرة" من الساعة 7 إلى 9:30، وتحديد وقت البيع المباشر من طاولات السمك من 9:30 إلى الظهر وبشكل لا يؤدّي إلى اي ازدحام واعتماد التعقيم اليومي للسوق ومدخله".