سامي الجميل: وباء الزبائنية ما زال يفتك باللبنانيين أكثر من الكورونا

أشار رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "مرة جديدة يدفع الأوادم في لبنان ثمن المحسوبيات واَخر الفصول كان توقيف المساعدات المادية التي كانت مخصصة لدعم الأسر الأكثر عوزا للصمود في منازلهم بسبب التذاكي والغش في اللوائح"، سائلاً: "هل كنت تعلم أن وباء الزبائنية ما زال يفتك باللبنانيين أكثر من ال​كورونا​؟"

وكان وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية قد لفت، في بيان له، الى انه "كما وعدنا المواطنين بالتدقيق في اللوائح، التي قدمتها بعض القطاعات وبرنامج الفقر في وزارة الشؤون بأسماء العائلات الاكثر حاجة في مختلف المناطق اللبنانية، وفق معايير موحدة لتكون عادلة وشاملة ولتوزيع المساعدات المالية المقررة للعائلات المستحقة التي أقرها مجلس الوزراء، فقد تم إرسال هذه اللوائح إلى الجيش اللبناني لتنقيحها والتدقيق في صحة معلوماتها والتحضيرات اللوجستية المتعلقة بها،وذلك للبدء في توزيع هذه المساعدات"، لافتا الى انه "نظراً لعدد من الأخطاء الواردة في اللوائح المرفوعة ، فقد قررت الوزارة إرجاء توزيع هذه المساعدات لحين انتهاء الجيش من التدقيق فيها بناء على طلب الوزارة".