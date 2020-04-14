الدفاع المدني بجبيل نقل شخصا في العقد الخامس الى المستشفى وهو بحالة حر

نقل عناصر ​الدفاع المدني​ مركز جبيل منذ بعض الوقت من بلدة ميفوق القطارة المواطن ز . ح وهو في العقد الخامس من العمر الى ​مستشفى سيدة مارتين​ جبيل بعد ان سقط ارضا لاصابته بغيبوبة، وهو بحالة حرجة.

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