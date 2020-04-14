آلان عون: للإستمرار برحلات يومية لإعادة المغتربين الراغبين والطلاب

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "​الحكومة​ ستناقش اليوم المرحلة الأولى من عودة المغتربين التي كانت مقبولة جدا (نسبة الاصابات 1,25)".

واعتبر عون أنه "بدل تعليق الرحلات أسبوعين وترك المغتربين الراغبين بالعودة وبخاصة ​الطلاب​ في حال تزاحم على الحجوزات، يجب أن يستمروا برحلات يومية على أن يضاعفوا عدد ​الفنادق​ التي يحجروا فيها الواصلين".