أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الحكومة ستناقش اليوم المرحلة الأولى من عودة المغتربين التي كانت مقبولة جدا (نسبة الاصابات 1,25)".
واعتبر عون أنه "بدل تعليق الرحلات أسبوعين وترك المغتربين الراغبين بالعودة وبخاصة الطلاب في حال تزاحم على الحجوزات، يجب أن يستمروا برحلات يومية على أن يضاعفوا عدد الفنادق التي يحجروا فيها الواصلين".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: للإستمرار برحلات يومية لإعادة المغتربين الراغبين والطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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