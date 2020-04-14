فضل الله: للإسراع في تصحيح اللّوائح وإيصال المساعدات إلى مستحقّيها

أفاد ​السيد علي فضل الله​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، السيد علي فضل الله بأنه :مع ازدياد ثقل الأزمة المعيشيّة والاجتماعيّة، واتساع مساحة الجوع والفقر في الوطن، فإننا ندعو الحكومة إلى الوفاء بوعودها، والإسراع في إيصال المساعدات إلى العائلات الأشدّ فقراً، وفق لوائح مدروسة بدقّة وعناية، وبعيداً من الاستنسابيّة والمحسوبيّات والنواقص والثّغرات التي كشفت عنها الكثير من اللّوائح المعتمدة، والتي نأمل تصحيحها لتصل المساعدات إلى المستحقّين".

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