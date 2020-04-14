المطران ميشال عون: مدعوون لعيش الرجاء رغم الظروف الصعبة

أمل راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ في رسالته التوجيهية لأبناء الأبرشية، تحت عنوان "الكلمة بتشفي" أن "يحمل عيد قيامة الرب يسوع من بين الاموات قيامة لوطننا من الصعوبات التي نعيشها في هذه الايام"، معتبرا ان "يسوع المنتصر على الموت يعطي رجاء وفرحا جديدا لكل انسان". وقال: "نحن مدعوون لعيش هذا الفرح والرجاء وعدم اليأس بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر علينا".

وأكد أن "من يختبر القيامة في حياته ويكون ​المسيح​ في قلبه لا يمكن أن يخاف"، قائلا: "يجب أن نكون شهودا للمسيح القائم من بين الاموات ، فنزرع الفرح والرجاء ونمنع اليأس من ان يسيطر على قلوبنا".

ولفت الى "ضرورة ان نتعرف الى المخلص الموجود دائما والذي يتدخل في حياتنا ويساعدنا على تخطي ما يعترضنا من صعاب في حياتنا، والى وجوب ان يختبر كل واحد منا ان الرب يدعونا للإنضمام الى الكنيسة وان نكون مخلصين وشهودا لقيامة الرب يسوع في حياتنا. وذكر بأن "يسوع يؤكد للرسل من خلال التلميذ الذي أحبه أنه بحاجة إليهم كي يرسلهم الى ​العالم​ من أجل نشر شبكة الخلاص وضم أكبر عدد من الناس الى الإيمان" .

