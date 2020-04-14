شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حسن راتب للإبداع والابتكار تدعم الجيش الأبيض وتواصل تقديم مساعداتها الطبية لمستشفى العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤسسة الدكتور حسن راتب للابتكار والإبداع تقديم دعمها ومساندتها للجيش المصرى الأبيض من أطباء وطواقم تمريض، وذلك بالإعلان عن قيامها ب توفير 15 ألف بدلة طبية و15 ألف غطاء رأس وواقى الوجه بالنظارة، و25 ألف كمامة لتوزيعها على أطباء وزارة الصحة، وسيتم توزيعها بالتنسيق مع وزارة الصحة

وصرح الدكتور حسن راتب أن حرص مؤسسته على دعم الجيش الأبيض يأتى فى إطار الالتزام بالمسئولية الاجتماعية وأشار الى أنه سيتم البدء بمساعدة مستشفى العريش العام وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء حيث تشمل هذه المساعدات تقديم 8 أجهزة تنفس صناعى و8 أجهزة مونيتور و8 أجهزة رسم قلب الى جانب العديد من المستلزمات الطبية الأخرى المخصصة لتجهيز المستشفى بأحدث الوسائل حتى تصبح قادرة على مواجهة فيروس كورونا حيث أن هذه التجهيزات تجعل المستشفى قادرة على استيعاب 50 مريضا فى وقت واحد اما اجهزة القلب فهى مخصصة للتعامل مع مرضى القلب ومتابعته بشكل دقيق اثناء تواجده فى غرفة العناية المركزة الى جانب ذلك فإن اجهزة التنفس الصناعى سوف تقوم بتقديم رعاية طبية متطورة للمرضى الذين يعانون من ازمات فى التنفس مع وجود مراتب هوائية وأجهزة سكر خاصة أن المرضى المصابون بفيروس كورونا يعانون فى المقام الاول من صعوبة فى التنفس .

الجدير بالذكر أن هذا الدور الوطنى والإنسانى يقوم به الدكتور حسن راتب على مدى ٤٠ عاماً حيث ساهم به فى تنمية محافظة شمال سيناء فى مختلف المجالات الاقتصادية والإجتماعية والعلمية والتعليمية والطبية خاصة أنه قام من قبل بتدعم مستشفى العريش العام بوحدات للغسيل الكلوى ومجموعة من حضانات الاطفال حديثى الولادة.



مؤسسة حسن راتب تدعم الجيش الأبيض (1)



مؤسسة حسن راتب تدعم الجيش الأبيض (2)



مؤسسة حسن راتب تدعم الجيش الأبيض (3)



مؤسسة حسن راتب تدعم الجيش الأبيض (4)



مؤسسة حسن راتب تدعم الجيش الأبيض (5)

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مؤسسة حسن راتب تدعم الجيش الأبيض (6)



مؤسسة حسن راتب تدعم الجيش الأبيض (7)



مؤسسة حسن راتب تدعم الجيش الأبيض (8)



مؤسسة حسن راتب تدعم الجيش الأبيض (9)



مؤسسة حسن راتب تدعم الجيش الأبيض (10)



مؤسسة حسن راتب تدعم الجيش الأبيض (11)



مؤسسة حسن راتب تدعم الجيش الأبيض (12)



مؤسسة حسن راتب تدعم الجيش الأبيض (13)