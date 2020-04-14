شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان" تطالب الحكومة تطبيق مبادرات البنك المركزى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال تفقدها لعدد من المشروعات الصناعية أكدت التزام القطاع الصناعي بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا " المستجد، وهذا دليل على تنفيذ القطاع الصناعى للتكليفات الرئاسية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وقال "عامر" فى بيان له اليوم، إن الهدف الرئيسى لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة ولجميع القطاعات الإنتاجية والصناعية وشركات قطاع الأعمال العام والخدمية، وغيرها من القطاعات، هو تحقيق هدفين الأول الحفاظ على سلامة وصحة جميع العاملين فى هذه القطاعات، والثانى استمرار العملية الإنتاجية.

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وأعلن المهندس محمد فرج عامر تأييده لتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق المصانع لهذه الإجراءات، وبما يضمن عدم توقف أى مصنع عن الإنتاج خلال هذه المرحلة الدقيقة، مطالبا من الدكتورة نيفين جامع اتخاذ جميع الإجراءات لحل جميع المشكلات والتحديات التى لازالت تعترض القطاع الصناعى خاصة فى ظل المبادرات التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ الصناعة المصرية، والتى قدمها البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر، وفى مقدمتها مبادرة البنك المركزي لإتاحة تمويل مائة مليار جنيه لتكون بعائد سنوي بسيط ومتناقص للشركات العاملة في القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي، واستمرار مبادرة البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5%.

وقال رئيس لجنة الصناعة، إن محافظ البنك المركزى أدى دوره على أكمل وجه ويستحق تحية من كل رجال الصناعة والاستثمار المصريين على سياساته الناجحة والتى تؤكد قدرته على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل مهنية واحترافية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية والمصرفية السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد والصناعة المصرية، ويبقى على الحكومة بصفة عامة ووزارة الصناعة والتجارة تطبيق مبادرات البنك المركزى على أرض الواقع، مؤكدا أن رجال الصناعة لم يشعروا حتى الآن بتطبيق مبادرات البنك المركزى على أرض الواقع، ولذلك فإن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تتابع عن كثب هذا الملف المهم وستعلن موقفها للرأى العام بكل صراحة وموضوعية.