شكرا لقرائتكم خبر عن مني منير تطالب بحظر تنقل المواطنين بين المحافظات خلال فترة شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة الزحام المحتمل خلال أسبوع شم النسيم ، وقدمت النائبة اقتراحا في خطاب لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإعلان حظر التنقل بين المحافظات السياحية والساحلية بدء من يوم الخميس القادم نظرًا لعدم امتثال المواطنين للحظر ومنع الزحام المحتمل.

وقالت عضو مجلس النواب ، ظهرت دلائل على عدم الالتزام بإجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، ومنها ما تم من تاجير شقق بدءا من نهاية الأسبوع في الشواطئ الشعبية وايضا الإعلان عن رحلات للقناطر ورحلات نيليه في شم النسيم وشددت على ضرورة حظر التنقل للوافدين من المحافظات حتى نهايه أعياد الربيع.

Advertisements

وتعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وبحضور عدد كبير من الوزراء، لمتابعة مستجدات أزمة كورونا .

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها موقف شم النسيم، وما اذا كان سيتم اعتباره مثل يومى الجمعة والسبت والغلق التام 24 ساعة للمراكز التجارية والمحال الكبرى والمولات أم سيتم فرض حظر تجول شامل خلال هذا اليوم.