شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس حزب تركيا المستقل بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب تركيا المستقل وفاة رئيسه حيدر باش، صباح اليوم الثلاثاء، بمستشفى طرابزون الذي كان يتلقى فيه العلاج رفقة ثمانية من أفراد الأسرة بعد إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد 19).

صحيفة«سوزجو» التركية ذكرت أنه بينما أعلن «تركيا المستقل» استقرار الحالة الصحية لرئيس الحزب، حيدر باش، البالغ من العمر70 عامًا، والذي كان يتلقى العلاج في العناية المركزة على ما يرام، تصدرت عناوين الأخبار وفاته اليوم، بعد أن فشل الأطباء في إنقاذه رغم التدخلات الطبية بوحدة العناية المركزة.

وأضافت أن فرق من وزارة الصحة التركية قامت بتشييع جنازته إلى مقاطعة أكتشابات لدفنه بمدافن العائلة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الجنازة التي من المقرر أن تؤدى بحي ساريتاش بالمقاطعة.

وُلد الدكتور حيدر باش عام 1947 في طرابزون، وأكمل تعليمه الأساسي هناك، وبعد تخرجه من المعهد الإسلامي العالي بجامعة إرجييس بقيصري عام 1970، أكمل باش دراسته العليا والدكتوراه في جامعة باكو بأطروحة حول «حقوق الإنسان في خطبة الوداع»، وبعد ذلك عين مدرسًا بالجامعة نفسها.

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وواصل باش دراساته الأكاديمية عقب الدكتوراة، وحصل على لقب الأستاذية بأطروحاته التي تناولت الإسلام وعلم الاجتماع الديني، وشغل عدة مناصب منها؛ الرئيس العام لحزب تركيا المستقل، رئيس مجلس الصحافة الذي ينظم المؤتمرات الصحفية الوطنية، وهو مؤسس مجموعة شركات ومصانع باش.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قد أعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، أمس الاثنين 13 أبريل، إلى 61.049 حالة، بعد تسجيل 4 آلاف و93 إصابة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.