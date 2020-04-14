الصين تصادق على إجراء تجارب سريرية على لقاحين ضد فيروس كورونا

وافقت الصين، اليوم الثلاثاء، على إجراء تجارب سريرية على لقاحين لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعطت الجهات الطبية، حسب وكالة “شينخوا” الصينية، الضوء الأخضر لبدء التجارب البشرية على لقاحين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي قتل ما يقرب نحو 120 ألف شخص حول العالم.

وأضافت الوكالة الرسمية أنه يتم تطوير اللقاحين من قبل شركة سينوفاك بايوتيك في بكين، بالاشتراك مع معهد ووهان للمنتجات البيولوجية، التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية، المملوكة للدولة.

وكانت الصين قد وافقت، في مارس الماضي، على تجربة لقاح آخر للفيروس، طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وشركة “كانسينو بيو”، بعد فترة وجيزة من إعلان شركة تطوير الأدوية “مودرنا” البدء باختبارات بشرية للقاح بالاشتراك مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.

يذكر أن وزارة الصحة الصينية سجلت، اليوم الثلاثاء، 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19، مقابل 108 حالات في اليوم السابق، منها 86 حالة جديدة وافدة من الخارج، مقابل 98 في اليوم السابق.