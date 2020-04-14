مجلس النواب: تم بالفعل اقتطاع شهر من تعويضات النواب لصالح صندوق تدبير الجائحة

عبر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن غضبه من مقالات تشكك في مدى جدية النواب في التبرع بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم في حساب الصندوق المحدث، من أجل مواجهة فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد، إذ اعتبرته “بروباغاندا إعلامية فقط”.

وفي هذا الصدد، أكد مجلس النواب، اليوم، على موقعه الرسمي، أنه قد تم فعلا اقتطاع شهر من تعويضات كافة النواب الشهر الماضي، شهر مارس 2020، بناء على قرار مجلسي البرلمان المساهمة في مجهودات التعبئة الوطنية، التي تقوم بها بلادنا للحد من تداعيات، ومخاطر هذه الجائحة.

وهدد المجلس باتخاذ جميع الإجراءات ضد حملات تشويه المؤسسة التشريعية، وتبخيس عملها، وتغليط الرأي العام، مثمنا في ذات الوقت العمل الجاد، الذي تقوم به الصحافة المهنية في تنوير المواطنين، وإيصال المعلومة إليهم، باحترام تام لأخلاقيات المهنة.

يذكر أنه بعد وصول كورونا إلى البلاد، أطلق المغرب صندوق تدبير الجائحة بمبادرة ملكية، حيث أعلن البرلمان عن مساهمة كل أعضائه براتب شهر من تعويضاتهم لصالح الصندوق، كما ساهم كل الوزراء براتب شهر من تعويضاتهم، إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، والموظفين، وقطاعات خاصة.