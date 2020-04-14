منظمة الصحة العالمية: لقاح كورونا لن يكون جاهزا قبل أقل من سنة

وسط عقد الآمال على الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، ينهي زمن الجائحة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن الوصول إلى لقاح لا يزال بعيدا.
وقالت المنظمة على لسان المتحدث الرسمي باسمها، اليوم، إنها لا تتوقع التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، قبل 12 شهرا على الأقل، مؤكدة أنه على الرغم من الأعداد الكبيرة للمصابين، والوفيات بالفيروس حول العالم، إلا أننا “لم نصل بعد إلى ذروة الوباء”.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن بريطانيا، وتركيا تشهدان ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا “كوفيد-19″، مضيفة أن 90 في المائة منها مصدرها أوربا، والولايات المتحدة، و90 في المائة من إصابات كورونا في الصين مصدرها الخارج، مشددة على أن أكبر تهديد للصين هو الإصابات القادمة من الخارج.
وفي أحدث إحصاءات فيروس كورونا المستجد في العالم، حتى فجر اليوم، فإن الوباء قتل 120 ألفا من المصابين، فيما أصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.
وفي سياق متصل، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 117 مليون طفل في أكثر من 30 دولة قد لا يتمكنون من الحصول على لقاحات الحصبة نتيجة لتعليق عدد من الدول برامج التطعيم، وغيرها من الخدمات لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.
وقالت المنظمة إن 24 دولة أجلت بالفعل حملات التطعيم ضد الحصبة لتجنب المزيد من انتشار مرض فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تفعل ذلك 13 دولة أخرى بحلول نهاية العام.
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