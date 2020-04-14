الكشف عن موعد صرف معاشات المتقاعدين بمناطق الحوثيين

الثلاثاء 14 أبريل 2020

كشف مسؤول بالعاصمة الؤقتة عدن، عن موعد صرف معاشات المتقاعدين بمناطق الحوثيين.



وأعلن رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالعاصمة المؤقتة عدن، علي الهدار، اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين في المحافظات الغير محررة لشهر فبراير 2020م، وذلك يوم الخميس الموافق 16 ابريل 2020م.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات توضحيه، بان صرف معاشات المتقاعدين المدنيين في المناطق الغير محررة تأتي وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..داعياً المتقاعدين التوجه الى بنك الكريمي في كافة فروعه في الجمهورية مصطحبين معهم الوثائق الثبوتية لاستلام معاشاتهم كاملة غير منقصوة بعد ان تمت الموافقة على تحويلها من البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن الى المناطق الغير محررة بالطبعة الجديدة دون التمييز او التفرقة مع الطبعات الاخرى في قيمتها.

واهاب الهدار، بجميع المتقاعدين والمستفيدين في المناطق التي لازالت تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين بسرعة الابلاغ عبر الموقع الالكتروني للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، عن صرف معاشاتهم او فرض اي رسوم او فوارق او اي نقص في المعاشات وفقاً لاخر شهر تم استلامه..مشيراً الى ان الهيئة ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك