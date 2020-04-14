شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، 14/نيسان/2020، مواقع حوثية في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.