البحرين تعلن 161 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 54

الثلاثاء 14 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة البحرينية وتسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 156 منها لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين وحالتان قادمتان من الخارج، فضلا عن تعافي 54 حالة.



وقالت الوزارة في بيان على تويتر، إن الحالات الـ156 للعمال الوافدين تم رصدها بعد إجراء 3581 فحصًا مختبريًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ضمن الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق البحرين.

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وأكدت الوزارة أن الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقيا ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم ويعزز من كفاءة الاجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وكانت البحرين أعلنت في وقت سابق الثلاثاء وفاة جديدة لمواطن بحريني، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان إحدى الحالات القائمة والمخالطة لحالات إيجابية لفيروس كورونا "COVID-19".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن الوزارة أن المتوفى (60 عاما)، كان يخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص، معربةً عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وأهله وأقاربه.