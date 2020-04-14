الكويت تسجل حالة وفاة و55 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 14 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، د.عبدالله السند، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1355، أما إجمالي حالات الوفاة فارتفع إلى 3 وفيات".

وأضاف السند إن حالة الوفاة الجديدة كانت لمواطنة كويتية (79 عاما) تعاني أمراضا مزمنة وكانت تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة منذ 4 أيام.

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، شفاء 26 مصابا بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 176.

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والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الكويتية استمرار تعطيل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى 26 أبريل/نيسان، كما فرضت العزل التام على منطقتين مزدحمتين سكانيا، هما جليب الشيوخ والمهبولة.

ونقلت وكالة (كونا) عن وزارة الداخلية الكويتية قولها إن قرار عزل المنطقتين يأتي لفحص كل من يوجد فيهما وعلاجه حتى لا يمتد الفيروس إلى مناطق أخرى.

ومددت الحكومة حظر التجوال الجزئي ساعتين إضافيتين في الصباح ليبدأ في الخامسة صباحا (14:00 بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى السادسة مساء. وحثت وزارة الداخلية المواطنين على البقاء بمنازلهم حتى في غير ساعات الحظر.