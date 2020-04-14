شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إسبانيا .. 567 وفاة و 3045 إصابة بكورونا في يوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:01 مساءً, 14 أبريل 2020 م المناطق - وكالات سجلت وزارة الصحة الإسبانية 567 وفاة بالإضافة إلى 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) في يوم واحد.

وأضافت في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 172541 حالةً ، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 18056 حالةً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا .. 567 وفاة و 3045 إصابة بكورونا في يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.