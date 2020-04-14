شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا: تعافي نصف المصابين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت إحصاءات رسمية أن نصف الذين أصيبوا بفيروس كورونا في ماليزيا تعافوا. وأوضحت البيانات التي أصدرتها وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن 7ر49% من إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس البالغ عددها 4987 حالة، تعافوا من الفيروس.
وقال المدير العام لوزارة الصحة الماليزية نور هشام عبد الله في مؤتمر صحفي إنه في الوقت الذي تم فيه تسجيل 170 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ24، خرجت 202 حالة من المستشفى خلال نفس الفترة. وأضاف" ربما نكون قد تمكنا تخطي مرحلة الذروة".
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