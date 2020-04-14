شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الصاروخ الكوري الشمالي.. طائرة تجسس أمريكية فوق الجزيرة الكورية والان نبدء بالتفاصيل

حلقت طائرة مراقبة أمريكية اليوم الثلاثاء فوق كوريا الجنوبية وفقا لما أفاد به متعقب لحركة الطيران، على ما يبدو في مهمة لمراقبة كوريا الشمالية بعد وقت قصير من إطلاقها ما يبدو أنها صواريخ كروز قصيرة المدى على الساحل الشرقي.

وتم رصد طائرة "EP-3E" التابعة للبحرية الأمريكية تحلق فوق كوريا الجنوبية حوالي الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت سيئول)، وفقا لما أفاد به موقع "إير كرافت" متعقب حركة الطيران على حسابه على موقع تويتر.

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وقد قام الشمال في وقت سابق من اليوم بإطلاق صواريخ كروز قصيرة المدى المضادة للسفن من قرية مونتشون الواقعة على الساحل الشرقي حوالي الساعة السابعة صباحا، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

وتأتي عمليات الإطلاق صباح اليوم قبل يوم واحد فقط من الانتخابات البرلمانية في الشقيقة الجنوبية.

ويعد الإطلاق الصاروخي الأخير خامس اختبار من نوعه يقوم به الشمال على سلاح رئيسي خلال العام الجاري. وقد قام الشمال بعمليات الإطلاق الصاروخية الأربعة السابقة في شهر مارس.