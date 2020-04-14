انت الان تتابع إيران تعلن أن وفيات كوفيد-19 تراجعت دون المئة في يوم واحد للمرة الأولى منذ شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية أعلنت إيران الثلاثاء أن عدد وفيات وباء كوفيد-19 اليومي انخفض دون المئة للمرة الأولى منذ شهر، مع تسجيل 98 وفاة خلال 24 ساعة ترفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4683، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور. وقال جهانبور خلال مؤتمر صحافي "للأسف، خسرنا 98 من مواطنينا أصيبوا بالمرض...لكن بعد شهر من الانتظار، هذا اليوم الأول الذي تكون فيه حصيلة الوفيات عدد من رقمين".

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