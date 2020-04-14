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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في لبنان إلى 21 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 21 حالة.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إلى تسجيل 9 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 641 حالة.
ويسيّر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام دوريات فضلا عن تنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
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