العتيبة: الدبلوماسية في زمن كورونا أهم من أي وقت مضى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن، إن الدبلوماسية في الوقت الراهن الذي يشهد أزمة فيروس كورونا المستجد أهم من أي وقت مضى.



ووفقا للعين، جاء ذلك خلال جلسة تفاعلية افتراضية نظمتها أكاديمية الإمارات الدبلوماسية لطلبتها من دبلوماسيي المستقبل.

الجلسة جاءت بعنوان "دور الدبلوماسية في ظل تفشي وباء كوفيد – 19"، وأدارها كل من برناردينو ليون، المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، والدكتورة مريم إبراهيم المحمود نائب المدير العام.

وأضاف العتيبة أن "الجهود المشتركة المبذولة عالمياً في سبيل التعامل مع هذا التحدي المشترك ستسهم في بناء منصة أقوى للتعاون مستقبلاً بين مختلف مكونات المجتمع الدولي".

وأشار إلى جهود أعضاء البعثة الدبلوماسية الإماراتية إلى الولايات المتحدة في سبيل ضمان العودة الآمنة لمواطني الدولة وطلبتها إلى الوطن.

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وتابع: "كان للتواصل المباشر والعمل المشترك دور محوري في ضمان العودة الآمنة إلى الوطن".

وأكد على أن "هذه الحالة التي يمر العالم بها هي خير دليل على أننا كدبوماسيين يتوجب علينا أن يكون دائماً على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأزمات؛ والتي يعد هذا الوباء مثالاً عليها.

ولفت إلى أهمية الدور الذي يحظى به الدبلوماسيون في توطيد العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات ومختلف أطراف المجتمع الدولي، خاصة عند وقوع أية أزمات عالمية.

كما أكد على أنه في ظل هذه الأوضاع، تبقى دولة الإمارات بالولايات المتحدة الأمريكية قوية ومتينة.

من جانبه، قال برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية: "تمثل سلسلة حوارات الدبلوماسية التي صممتها وأطلقتها الأكاديمية امتداداً لالتزامها بتوفير الفرصة أمام طلبتها ومتدربيها من دبلوماسيي المستقبل للبقاء على اتصال مع أبرز المتحدثين العالميين في الدبلوماسية".

وأوضح أنها تعد "دعماً لمسيرة التعليم عن بعد التي تطبقها الأكاديمية استجابة للتوجيهات الرشيدة لقيادة وحكومة دولة الإمارات في ظل إجراءاتها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في ظل انتشار وباء فيروس كورونا عالمياً".

وشهدت الجلسة مشاركة شيماء قرقاش، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، وخالد النعيمي من قسم الشؤون السياسية في السفارة الإماراتية بالعاصمة واشنطن، وتابعها أساتذة وباحثو الأكاديمية، وكادرها الإداري وعدد من دبلوماسيي الإمارات المستقبليين من طلبة الأكاديمية.