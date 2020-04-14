إثيوبيا تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 82 حالة بالبلاد.



وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم التأكد من إصابة 8 حالات بعد إجراء فحص معملي لنحو 447 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة تخص 6 نساء ورجلين، موضحا أن 4 حالات لديهم تاريخ سفر خارج البلاد، و3 حالات كانت لديهم مخالطة لمصابين سابقين، أما الحالة الثامنة فتعرض صاحبها للاصابة بالفيروس لطبيعة عمله.

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وأضاف البيان أن جنسيات الحالات الجديدة عبارة عن خمسة إثيوبيين و3 أجانب (بريطاني وصومالي وإرتري).

وسجلت إثيوبيا 3 حالات وفاة و14 حالة تعافٍ من الفيروس منذ دخوله البلاد.

وصادق البرلمان الإثيوبي في جلسة استثنائية، الجمعة، على حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة قبل يومين لمواجهة تفشي الفيروس.

وكانت السلطات الإثيوبية قد أعلنت فرض حالة الطوارئ لمدة 5 أشهر، بهدف السيطرة على انتشار الفيروس.