شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة القطرية، الاثنين، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428.



وأشارت الوزارة إلى زيادة عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 373 بعد تسجيل 39 حالة شفاء جديدة، لافتة إلى عدم تسجيل وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 7 حالات وفاة.

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