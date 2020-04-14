شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسبانيا تسجل 567 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء تسجيل 567 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 18056 حالة. كما سجلت إسبانيا 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما يعد أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ 20 مارس الماضي. ويبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 172541 حالة.

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